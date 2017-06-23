ЛНР: Киев готовится к протестам нацбатов, недовольных действиями властей

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Луганск, 23 июня. Национальная полиция Украины получила приказ о проведении разъяснительной работы с командирами и активистами националистических батальонов, которые намерены провести в Киеве акции протеста против действующей власти. Об этом сообщает Центр по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

По данным МВД ЛНР, 24 и 25 июня 2017 года в Киев ожидаются массовые акции протеста представителей добровольческих батальонов. Митинги будут направлены на подрыв авторитета действующей власти и дестабилизацию общественной ситуации на Украине. Украинская полиция также ожидает провокаций с применением оружия.

В связи с этим сотрудники украинской полиции получили приказ о проведении встречи с представителями нацбатов, чтобы отговорить их от участия в акциях протеста.