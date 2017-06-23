Соловьев не исключил «шизофренического сценария» при импичменте Порошенко

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Москва, 23 июня. Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о подготовке импичмента президента Украины Петра Порошенко. По его мнению, вряд ли внесение в Раду законопроекта об импичменте приведет к чему-то серьезному.

Соловьев предполагает, что в отставке Порошенко в первую очередь заинтересована глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действующая по указке властей США.

«Совершенно очевидно, что решения принимаются не в Раде, а в Вашингтоне. Тем более, Тимошенко очень тесно работает с определенными кругами в Вашингтоне, и, несмотря на эти политические движения последнего времени, если не прозвучит ясной команды «брать власть», Тимошенко будет делать пиаровские попытки, но не реальный захват власти», — объяснил шоумен в интервью New Inform.

По словам телеведущего, пока Порошенко может не волноваться относительно своей политической судьбы, поскольку попытка импичмента вряд ли приведет к важным последствиям. Однако и в этом случае нельзя исключать вероятность любого «шизофренического сценария» на Украине, подчеркнул Соловьев.