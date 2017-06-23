«Миротворец» отомстил Кате Самбуке за выступление в Крыму без трусиков
Киев, 23 июня. Скандально известный украинский ресурс «Миротворец» включил в свою базу данных российскую певицу и порноактрису Катю Самбуку (Екатерину Михайлову).
Поводом послужило выступление девушки в Крыму в рамках конкурса «Жемчужина Черного моря». Причем, как сообщают СМИ, певица предстала перед публикой без нижнего белья.
«Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма», — сообщает «Миротворец».
Напомним, что «Мироторец» регулярно публикует информацию о российских музыкантах, актерах и прочих медийных персонах, которые посещали Крым, не направив предварительно уведомление украинским властям.