«Миротворец» отомстил Кате Самбуке за выступление в Крыму без трусиков

В Избранное

Скопировать

Киев, 23 июня. Скандально известный украинский ресурс «Миротворец» включил в свою базу данных российскую певицу и порноактрису Катю Самбуку (Екатерину Михайлову).

Поводом послужило выступление девушки в Крыму в рамках конкурса «Жемчужина Черного моря». Причем, как сообщают СМИ, певица предстала перед публикой без нижнего белья.

«Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма», — сообщает «Миротворец».

Напомним, что «Мироторец» регулярно публикует информацию о российских музыкантах, актерах и прочих медийных персонах, которые посещали Крым, не направив предварительно уведомление украинским властям.