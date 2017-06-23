Сирия сегодня: ВВС США ищут российские «Калибры», от Катара требуют порвать с Ираном и «Хезболлой»

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Сирия, 23 июня. «Посейдон» кружит над местом, откуда ВМФ РФ совершили пуск «Калибров». Саудиты требуют от Катара разорвать все связи с Ираном и «Хезболлой». Курды отразили контрнаступление террористов в Ракке. В Дейр эз-Зор ИГ* (запрещено в РФ) штурмует военный аэродром. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

«Посейдон» ищет «Калибры»

Российские «Калибры» не дают командованию сил Международной коалиции спать спокойно. Самолет ВВС США провел разведывательный полет над районом Средиземного моря, откуда корабли ВМФ РФ произвели пуск крылатых ракет по позициям «Исламского государства»* в окрестностях сирийского города Акербат.

Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon поднялся в воздух с авиабазы «Сигонелла» в Сицилии и, прибыв к побережью Сирии, долгое время по эллипсу кружил вокруг закрытой зоны, с которой был совершен пуск российских ракет.

Ранее подлодка ВМФ РФ «Краснодар» и корабли «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» осуществили из восточной части Средиземного моря пуск шести «Калибров» по объектам военной инфраструктуры террористов в Сирии. Как сообщает Минобороны РФ, все пораженные цели находились в районе населенного пункта Акербат в провинции Хама. В результате удара сдетонировал один из арсеналов ИГ.

Ультиматум для Катара

Руководство Саудовской Аравии направило монарху Катара ультиматум. Если эмир Тамим бин Хамад Аль Тани желает, чтобы с Дохи была снята торговая блокада, а финансовые и дипломатические отношения с арабским миром восстановлены, то ему придется исполнить ряд требований, среди прочего могущих отразиться и на балансе сил в Сирии.

От четвертого эмира Катара требуют закрыть вещающее по всему арабоязычному миру новостное агентство Al-Jazeera, разорвать дипломатические отношения с Ираном и прекратить все связи с рядом военизированных группировок на Ближнем Востоке.

При этом последний пункт включает в себя как общепризнанные террористические организации — «Аль-Каиду», «Исламское государство», «Братьев-мусульман» (все запрещены в РФ) — так и союзников сирийских властей.

Так, от Катара требуют разорвать все связи с ливанским шиитским движением «Хезболла». Напомним, что «Хезболла» не только является традиционным союзником Ирана на Ближнем Востоке, но также поддерживает сирийскую правительственную армию в ее войне против ИГ. В последние недели проиранское формирование было особенно активно на юге Сирии.

Пока Доха еще не дала официального ответа на ультиматум Эр-Рияда.

Контрнаступление ИГ в Ракке

Начавшееся вчера контрнаступление ИГ захлебнулось. Курдские силы не только отразили попытку боевиков выбить их из города, но также возобновили атаки по позициям террористов на северных, восточных и западных окраинах города. Информагентство Al Masdar сообщает, что бойцы курдо-арабского альянса «Демократические силы Сирии» (SDF) уже отбили назад все потерянные вчера опорные точки, включая базу 17-й армейской дивизии.

Бои за Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зор на штурм идут боевики ИГ. Сегодня они предприняли массированную атаку на позиции правительственных войск, удерживающих городской аэродром.

По информации, имеющейся на вторую половину дня, бойцы Сирийской Арабской Армии (САА) при поддержке местного ополчения выбили силы ИГ из района Аль-Берка к западу от авиабазы. Тем не менее победе предшествовали чрезвычайно ожесточенные бои с исламистами. По сообщению сирийского военного командования, в ходе неудавшегося штурма ИГ потеряло десятки человек убитыми.

* Организация запрещена на территории РФ.