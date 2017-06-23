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Весь мир
Два россиянина получили в Китае штраф в $101 миллион
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Два россиянина получили в Китае штраф в $101 миллион

17:28  23 Июня 2017
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Два россиянина получили в Китае штраф в $101 миллион

Пекин, 23 июня. Шанхайский суд вынес решение в отношении двух граждан РФ, владеющих компанией Yishidun International Trading, обязав их выплатит $101 млн за получение незаконной прибыли, пишет Bloomberg.

В Китае вынесли первый приговор, обязывающий компанию, занимающуюся высокочастотным трейдингом, выплатить крупную денежную сумму. Суд Шанхая признал, что Yishidun International Trading, которой владеют два россиянина, незаконно подключились к бирже China Financial Futures Exchange в 2015 году и получили прибыль в размере 389 млн юаней из-за доступа к необходимой для сделок информации.

По мнению китайских властей, высокочастотный трейдинг обвалил фьючерсный рынок КНР в 2015 году. Руководство компании Yishidun получило реальные тюремные сроки и крупные штрафы – наказание коснулось директоров и брокеров.

Ирина Селезнева
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