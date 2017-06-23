Тартус: самолет ВМС США ведет разведку около базы ВМФ РФ
Тартус, 23 июня. Разведывательный самолет Военно-морских сил США вновь приблизился к базе ВМФ РФ в Тартусе.
Сирийские источники сообщили, что разведывательный самолет ВМС США P-8A «Посейдон» продолжает патрулировать сирийское побережье около пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.
#NOTAM & navigation warnings in force around #Cyprus today - Russian Navy exercise area off the #Syria coast. pic.twitter.com/YBqRMm0ymd— CivMilAir ✈ ???? (@CivMilAir) June 23, 2017
Ранее сообщалось, что эсминцы «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» выпустили шесть крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков в сирийской провинции Хама. Все цели были успешно поражены, уцелевшие объекты уничтожили самолеты ВКС РФ.