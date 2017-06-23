Kia показала новый седан Rio, предназначенный для российского рынка

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Сеул, 23 июня. Южнокорейская автомобильная компания Kia Motors представила новый седан Kia Rio, который с августа поступит на российский рынок.

Внешне автомобиль напоминает китайский вариант седана Kia K2. Отличаются машины только радиаторной решетки и бампером. Длина авто составляет 4, 4 метра, ширина — 1,7 метров. При этом, несмотря на увеличившиеся размеры, объем багажника сократился с 500 до 480 литров.

В стандартную сборку включены система ЭРА-ГЛОНАСС, система контроля давления в шинах и комплекс систем активного управления. Под капотом располагаются двигатели на 1,4 и 1,6 литра.