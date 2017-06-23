Комбаров рассказал, как сборная России рассчитывает победить Мексику на КК-2017

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 июня. Выйти из группы на Кубке Конфедераций сборной России поможет победа на матче с командой Мексики, заявил защитник национальной сборной РФ по футболу Дмитрий Комбаров.

В настоящий момент у России три очка, а у Мексики и Португалии — по четыре. Комбаров отметил, что для выхода из группы национальной сборной необходимо обыграть команду из Мексики.

«Мексика — очень хорошая команда, с сильными исполнителями, — цитирует футболиста газета «Известия». — Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними — и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определенные наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться».

Ранее бывший капитан сборной России Евгений Алдонин подсказал российской сборной, как победить Мексику.