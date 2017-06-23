ЛНР: украинские силовики ведут обстрел Кировска, горит жилой дом

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Луганск, 23 июня. Подразделения вооруженных сил Украины ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов Кировска и прилегающих к нему населенных пунктов. Об этом заявил глава администрации прифронтового города Геннадий Карцев.

По его словам, обстрел жилых районов города начался в 15:40. К настоящему моменту ВСУ выпустили около 10 крупнокалиберных снарядов.

Зафиксировано попадание в жилой дом в прилегающем к Кировску населенном пункте Голубовское. В результате попадания снаряда произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреливали территорию Луганской народной республики.