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ЛНР: украинские силовики ведут обстрел Кировска, горит жилой дом
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ЛНР: украинские силовики ведут обстрел Кировска, горит жилой дом

17:02  23 Июня 2017
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ЛНР: украинские силовики ведут обстрел Кировска, горит жилой дом

Луганск, 23 июня. Подразделения вооруженных сил Украины ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов Кировска и прилегающих к нему населенных пунктов. Об этом заявил глава администрации прифронтового города Геннадий Карцев.

По его словам, обстрел жилых районов города начался в 15:40. К настоящему моменту ВСУ выпустили около 10 крупнокалиберных снарядов.

Зафиксировано попадание в жилой дом в прилегающем к Кировску населенном пункте Голубовское. В результате попадания снаряда произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреливали территорию Луганской народной республики.

#всу #донбасс #лнр #луганск
Алексей Громов
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