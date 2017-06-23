Глава Роскомнадзора обвинил Дурова в нейтральном отношении к террористам

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 июня. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сделал вывод о том, что основатель Telegram Павел Дуров нейтрален к террористам и игнорирует безопасность простых пользователей мессенджера. Об этом говорится в сообщении за его именем на странице Роскомнадзора «ВКонтакте».

Жаров считает, что не услышал от Дурова и команды Telegram ответов по существу на вопросы, поставленные в его обращении. Речь идет, напомним, о предоставлении ведомству данных о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр организаторов распространения информации. В противном случае мессенджеру грозит блокировка. Дуров в ответ на это отметил, что для него странно то, что на повестке дня не стоит вопрос о блокировке контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger.