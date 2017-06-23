Удар «Калибрами» по ИГИЛ в провинции Хама стал очередным испытанием для ВМФ РФ

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Москва, 23 июня. Ракетные удары по «Исламскому государству»* в провинции Хама стали испытанием для российского вооружения и экипажей ВМФ РФ.

Военные эксперты отмечают, что пункты управления и склады боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) могли быть уничтожены силами ВКС РФ. Российские летчики уже давно отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по боевикам с безопасной высоты по точным разведданным.

Запуск «Калибров» с бортов эсминцев и подводной лодки — акция весьма дорогостоящая, отмечают эксперты. Специалисты утверждают, что нанесение подобных ударов служит лучшим испытанием в реальных боевых условиях не только для новейших образцов российского вооружения, но и для экипажей Военно-морского флота РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.