Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Удар «Калибрами» по ИГИЛ в провинции Хама стал очередным испытанием для ВМФ РФ
Triangle Created with Sketch.

Удар «Калибрами» по ИГИЛ в провинции Хама стал очередным испытанием для ВМФ РФ

17:16  23 Июня 2017
761

Удар «Калибрами» по ИГИЛ в провинции Хама стал очередным испытанием для ВМФ РФ

Москва, 23 июня. Ракетные удары по «Исламскому государству»* в провинции Хама стали испытанием для российского вооружения и экипажей ВМФ РФ.

Военные эксперты отмечают, что пункты управления и склады боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) могли быть уничтожены силами ВКС РФ. Российские летчики уже давно отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по боевикам с безопасной высоты по точным разведданным.

Запуск «Калибров» с бортов эсминцев и подводной лодки — акция весьма дорогостоящая, отмечают эксперты. Специалисты утверждают, что нанесение подобных ударов служит лучшим испытанием в реальных боевых условиях не только для новейших образцов российского вооружения, но и для экипажей Военно-морского флота РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #хама #игил #вмф рф #калибр
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть