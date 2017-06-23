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Общество
Эксперты назвали закон о запрете мата в семье законодательной имитацией
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Эксперты назвали закон о запрете мата в семье законодательной имитацией

17:12  23 Июня 2017
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Эксперты назвали закон о запрете мата в семье законодательной имитацией

Москва, 23 июня. Предлагаемый депутатами Госдумы законопроект о запрете мата в семье не имеет смысла, поскольку его невозможно будет реализовать. Такое мнение высказал в пятницу юрист по гражданскому и административному праву Филипп Деменков.

«Эта норма сомнительна как с процессуальной, так и с моральной точек зрения. Ругаться при детях нельзя, кто же спорит. Но как вы собираетесь доказывать этот факт в суде? Муж и жена во время ссоры будут записывать друг друга на диктофон?» — отметил он.

Деменков предположил, что обсуждаемый законопроект является «мертворожденным» изначально и служит лишь для имитации бурной законодательной деятельности, пишет «Ридус».  

Алексей Громов
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