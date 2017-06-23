Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Никакой ревности: Лавров рассказал, как Россия оценивает сближение Белоруссии и ЕС
Triangle Created with Sketch.

Никакой ревности: Лавров рассказал, как Россия оценивает сближение Белоруссии и ЕС

16:54  23 Июня 2017
760

Никакой ревности: Лавров рассказал, как Россия оценивает сближение Белоруссии и ЕС

Москва, 23 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не ревнует Белоруссию к Евросоюзу и относится к процессу их сближения с пониманием.

«Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским союзом, у нас нет никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности». — заявил он в интервью белорусским СМИ.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что поиск взаимовыгодных связей с соседями является естественным стремлением любого государства, и Россия здесь не исключение.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть