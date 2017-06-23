Никакой ревности: Лавров рассказал, как Россия оценивает сближение Белоруссии и ЕС
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Москва, 23 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не ревнует Белоруссию к Евросоюзу и относится к процессу их сближения с пониманием.
«Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским союзом, у нас нет никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности». — заявил он в интервью белорусским СМИ.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что поиск взаимовыгодных связей с соседями является естественным стремлением любого государства, и Россия здесь не исключение.
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