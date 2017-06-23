Название Android 8.0 приятно удивит сладкоежек

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Нью-Йорк, 23 июня. Путем вскрытия исходного кода операционной системы пользователи смогли рассекретить название Android 8.0.

Все версии системы Android называют в честь сладостей. В Сети шло бурное обсуждение, какое же имя получит Android 8.0.

Для этого пользователи осуществили вскрытие исходного года системы. В коде был обнаружен текст «oc-dev». Это позволило предположил, что новая версия будет называться «Овсяное печенье» (Oatmeal Cookie).

Эксперты отметили, что в коде ранней версии Android Nougat был текст «n-dev».

Ранее стало известно, что владельцы смартфонов Android Ginderbread смогут использовать приложение WhatsApp только до 2020 года.