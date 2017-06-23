Эксперты МВД не проводили анализ крови погибшего в Балашихе мальчика

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Москва, 23 июня. Экспертиза по делу гибели шестилетнего мальчика в Балашихе относится к компетенции судмедэкспертов, а не экспертного центра полиции, заявила глава пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в подмосковной Балашихе 23 апреля, когда автоледи за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего ребенка, в крови которого был обнаружен этиловый спирт.

«Экспертно-криминалистическим центром ГУМВД по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относится к компетенции ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области», — прокомментировала вопрос об экспертизе глава пресс-службы главного управления МВД по Мособласти.

21 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что повторная экспертиза подтвердила результаты первого анализа о следах алкоголя в крови погибшего ребенка. В региональном главе СКР также подтвердили данные.