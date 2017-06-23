Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
ЦИК напомнила, почему Навальный не может избираться в президенты
Triangle Created with Sketch.

ЦИК напомнила, почему Навальный не может избираться в президенты

17:32  23 Июня 2017
153

ЦИК объяснила, почему Навальный не может избираться в президенты

Москва, 23 июня. Блогер Алексей Навальный не имеет права быть избранным президентом России из-за судимости. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России. 

Чтобы Навальный смог зарегистрироваться в качестве кандидата на грядущие президентские выборы, ему необходимо «погасить» судимость — обжаловать приговор через суд. Другого способа нет, подчеркнули в ЦИК.

Напомним, Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Наальному по делу о растрате более 16 млн рублей, принадлежащих компании «Кировлес». 

#навальный #цик
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть