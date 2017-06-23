ЦИК напомнила, почему Навальный не может избираться в президенты

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Москва, 23 июня. Блогер Алексей Навальный не имеет права быть избранным президентом России из-за судимости. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

Чтобы Навальный смог зарегистрироваться в качестве кандидата на грядущие президентские выборы, ему необходимо «погасить» судимость — обжаловать приговор через суд. Другого способа нет, подчеркнули в ЦИК.

Напомним, Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Наальному по делу о растрате более 16 млн рублей, принадлежащих компании «Кировлес».