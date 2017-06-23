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Глюкоза поразила поклонников откровенным декольте
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Глюкоза поразила поклонников откровенным декольте

16:57  23 Июня 2017
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Глюкоза поразила поклонников откровенным декольте

Москва, 23 июня. Российская певица Наталья Ионова, широко известная как Глюкоза, взволновала поклонников откровенным декольте на фото, которое она сделала вместе со своим отцом.

Селебрити Наталья Ионова решила ничего не прикрывать – свое идеальное тело она показала на открытии 39-го Московского международного кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье с декольте до талии. Российские таблоиды назвали ее образ смелым, но элегантным.

Однако фотографию в том же наряде Глюкоза запостила в соцсетях рядом со своим отцом, и на его фоне декольте выглядело крайне неуместным. «Ну да декольте конечно можно было и по скромнее… рядом с папой-то», — написал один из пользователей, приводит его слова «Ридус».

Ирина Селезнева
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