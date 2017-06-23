Глюкоза поразила поклонников откровенным декольте

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Москва, 23 июня. Российская певица Наталья Ионова, широко известная как Глюкоза, взволновала поклонников откровенным декольте на фото, которое она сделала вместе со своим отцом.

Селебрити Наталья Ионова решила ничего не прикрывать – свое идеальное тело она показала на открытии 39-го Московского международного кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье с декольте до талии. Российские таблоиды назвали ее образ смелым, но элегантным.

Однако фотографию в том же наряде Глюкоза запостила в соцсетях рядом со своим отцом, и на его фоне декольте выглядело крайне неуместным. «Ну да декольте конечно можно было и по скромнее… рядом с папой-то», — написал один из пользователей, приводит его слова «Ридус».