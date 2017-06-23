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Новости Сирии
Боевики ИГИЛ обучают детей методике терактов в Дейр эз-Зоре
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Боевики ИГИЛ обучают детей методике терактов в Дейр эз-Зоре

16:51  23 Июня 2017
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Боевики ИГИЛ обучают детей методике терактов в Дейр эз-Зоре

Дейр эз-Зор, 23 июня. Боевики «Исламского государства»* организовали в Дейр эз-Зоре «образовательные учреждения» по выращиванию джихадистов.

Местные источники в провинции Дейр эз-Зор сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) открыли несколько «училищ», в которых захваченным в плен детям «промывают мозги» и обучают методикам выполнения терактов.

Боевики ИГИЛ обучают детей методике терактов в Дейр эз-Зоре

Отмечается, что игиловцы перевезли в Ракку захваченных детей из иракского Мосула. Перед началом штурма неофициальной столицы «Халифата» дети были перемещены в Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #дейр эз-зор #ракка
Алексей Громов
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