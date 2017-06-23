Почти 2 млн человек посмотрели трансляцию «Выпускного 2017» в соцсети «ВКонтакте»

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Москва, 23 июня. Более 1,9 млн пользователей соцсети «ВКонтакте» посмотрели шоу проекта «Выпускной 2017» онлайн. На концерте выступали Сергей Лазарев, Егор Крид, Виктория Дайнеко, Дмитрий Маликов и другие артисты. Ведущими #VKLive стали Екатерина Варнава и Александр Гудков.

В рамках проекта «Выпускной 2017» в гимназии имени Подольских курсантов в Климовске, которая выиграла конкурс «ВКонтакте» на самое креативное видео об окончании школы, выступила группа IOWA. Прямое включение из подмосковной гимназии началось в 16.00. Выпускники двух других школ — финалистов конкурса получили билеты на фестиваль-концерт VK Fest в Петербурге, который состоится 15–16 июля.

Кроме того, в сообществе «Выпускной 2017» было размещено поздравление выпускникам от президента РФ Владимира Путина, который пожелал вчерашним школьникам удачи и отметил, что Россия нуждается в их энергии и талантах.