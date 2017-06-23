Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Донбасс: группа французских депутатов намерена посетить ДНР
Triangle Created with Sketch.

Донбасс: группа французских депутатов намерена посетить ДНР

16:49  23 Июня 2017
214

Донбасс: группа французских депутатов намерена посетить ДНР

Москва, 23 июня. Группа французских депутатов, представляющих департамент Буш-дю-Рон в регионе Прованс, намерены посетить столицу Донецкой народной республики. Об этом сообщает французское издание La Provence.

22 июня депутаты прибыли в Москву, откуда 24 июня намерены отправиться в Донбасс. В Москве депутаты проведут ряд встреч, среди которых будут переговоры с председателем комитета Госдумы России по международным делам Леонидом Слуцким.

В Донецке французские депутаты встретятся с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко.

Ранее Евродепутат от Италии Элеонора Форенца посетила ЛНР, после чего заявила о намерении поднять в Европарламенте вопрос о признании Луганской народной республики.

#днр #донбасс #франция
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть