Донбасс: группа французских депутатов намерена посетить ДНР

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Москва, 23 июня. Группа французских депутатов, представляющих департамент Буш-дю-Рон в регионе Прованс, намерены посетить столицу Донецкой народной республики. Об этом сообщает французское издание La Provence.

22 июня депутаты прибыли в Москву, откуда 24 июня намерены отправиться в Донбасс. В Москве депутаты проведут ряд встреч, среди которых будут переговоры с председателем комитета Госдумы России по международным делам Леонидом Слуцким.

В Донецке французские депутаты встретятся с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко.

Ранее Евродепутат от Италии Элеонора Форенца посетила ЛНР, после чего заявила о намерении поднять в Европарламенте вопрос о признании Луганской народной республики.