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Россия
Госдума одобрила введение курортного сбора в России
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Госдума одобрила введение курортного сбора в России

16:28  23 Июня 2017
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Госдума одобрила введение курортного сбора в России

Москва, 23 июня. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении специального курортного сбора в некоторых регионах России для развития туристической инфраструктуры.

Речь идет об эксперименте, рассчитанном на 2018-2022 года. Предполагается, что сбор будет взиматься в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Собранные деньги должны пойти на строительство, ремонт и реконструкцию туристических объектов.

При этом отмечается, что размер сбора не может превышать 100 рублей в сутки и варьироваться в зависимости от сезонности и местонахождения курорта.

Геннадий Плющев
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