Нилов: Польские нацисты готовы плевать на могилы советских воинов

В Избранное

Скопировать

В Госдуме предложили Польше вернуть России не только памятники героям Великой Отечественной войны, но и останки советских солдат, захороненных во время Великой Отечественной войны на территории страны. Инициатором выступил зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, который уверен, что Россия найдет, «где разместить эти кладбища». Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Польские политики и руководители страны фактически открыто заявляют, что никакие наши солдаты не освободители, а все они оккупанты, звери и убийцы, навязывая такую позицию польскому народу. Понятно, что при таком неуважении и оскорблении памяти павших нахождение в Польше могил наших солдат нежелательно. Была бы возможность, они бы плевали на эти могилы, — комментирует Нилов для для ФАН. — А сколько в Польше случаев осквернения могил наших солдат изображениями фашистских крестов и позорными надписями, которые рисуют нацисты?»

В марте российское посольство в Польше сообщило, что в Варшаве было осквернено крупнейшее в стране кладбище советских солдат. На ступенях возле скульптурной группы и плитах, расположенных по периметру центрального обелиска, неизвестные черной краской нанесли 15 изображений свастики.

В декабре 2016-го министерство иностранных дел России назвало «актом демонстративного цинизма» решение мэрии города Ланьцут о демонтаже монумента Благодарности советским воинам.

Война, мир и параллельная реальность Польши

В марте прошлого года глава Института национальной памяти Польше Лукаш Каминский заявил о намерении добиться сноса нескольких сотен советских памятников. Накануне это решение принял сейм Польши как поправки к закону о декоммунизации. Примерно 500 памятников, установленных в стране, будут снесены за то, что они якобы «прославляют коммунизм».

В МИД РФ, комментируя данную ситуацию, подчеркнули, что инициаторы «войны с памятниками», неугодными нынешнему руководству Польши, провоцируют дальнейшее ухудшение и так напряженных российско-польских отношений. Сенатор Андрей Климов, беседуя с корреспондентом ФАН, назвал войну польских властей с памятниками советским солдатам «фантомной болью», а эксперты — «исторической обидой».

«Ни граждане Польши, ни родственники погибших не могут отдать дань уважения павшим, что называется, в полном объеме. Особенно это касается таких памятных дат, как День Победы. Власти запрещают любую символику, символизирующую победу над фашизмом. Они будто говорят нам: пусть лежат, но тихонечко, приходите на кладбище ночью и без всяких там демонстраций. Не чествуйте их так, как вам и им бы хотелось, — возмущается Нилов. — Это и есть унижение. Польша как будто делает нам одолжение: пусть пока лежат, но тихо, без отличительных знаков. И самое главное, отношение не изменится, это остервенелое русофобство».

Финансовая сторона спокойствия

Вероятнее всего, правительство Польши может согласиться на то, чтобы останки советских солдат, захороненных на территории страны, были переданы России. Но поляки вряд ли смирятся с тем, что процедура эксгумации и перевозка останков в Россию должна пройти за их злотые.

«15 стран-агрессоров, включая Германию, в полной мере не заплатили ту цену, которую должны за мир, принесенный Европе советскими солдатами. Вопрос о деньгах — дело второстепенное, найдем. Если не собираются платить, пусть признают, что хотят, чтобы наши солдаты остались похоронены в польской земле. Но тогда мы попросим не оскорблять честь и достоинство погибших воинов», — говорит депутат Нилов.

Россия найдет пристанище для своих героев

Советские войны, погибшие в годы Великой Отечественной войны, похоронены не только в Польше, но и в Литве, Латвии, Австрии, Чехословакии, Югославии, Белоруссии, Венгрии, Китае и Германии. В одной только Калининградской области расположены десятки мемориалов и захоронений погибших советских солдат

«В Калининградской области достаточно памятников, мемориалов и захоронений наших солдат, где, я считаю, они могут быть перезахоронены со всеми почестями, — говорит Олег Нилов. — Каждый праздник родные погибших и все россияне смогли бы свободно приходить на воинское кладбище и отдавать дань уважения павшим во время войны солдатам. Нужно решить вопрос о 650 тысячах советских солдат, погибших на территории Польши, а точнее, даже Восточной Пруссии. Поляки называют нас оккупантами, но где это видано, что «оккупанты» отдают лучшие восточно-прусские земли «оккупированному народу»? Это один из аргументов, которые нужно озвучивать почаще».

Пока непонятно, сможет ли депутат Нилов заручиться поддержкой думских коллег. Если власти Польши примут решение об эксгумации останков и передаче их российской стороне, то вопрос, за чей чет, каким бы он ни был циничным, возникает сам собой. Несмотря на то что инициатива Нилова благородна, для нее нужно будет искать финансирование, перекраивая бюджет и преодолевая череду бюрократических, экономических и политических нюансов. А настроения польской власти и «избавление» от последних «советских символов мира», который солдаты Красной армии при поддержке союзников принесли, отдав свои жизни, сжигают между Россией и Польшей последний мост.