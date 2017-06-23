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Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» под Дамаском устроила провокацию с химическим оружием
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«Джебхат ан-Нусра» под Дамаском устроила провокацию с химическим оружием

16:20  23 Июня 2017
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«Джебхат ан-Нусра» под Дамаском устроила провокацию с химическим оружием

Дамаск, 23 июня. Боевики в очередной раз обвинили сирийскую армию в якобы применении химического оружия.

По данным сирийских информационных агентств правительственные войска практически полностью окружили боевиков группировки, входящей в альянс «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация запрещена в России), в пригороде Дамаска Джобар. Позиции террористов практически полностью простреливаются орудиями САА.

Исламисты опубликовали заявление с обвинениями в адрес Сирийской арабской армии. В публикации САА обвиняется в якобы применении химического оружия. О подобных ходах джихадистов уже предупреждала сирийская разведка. Боевики стремятся вызвать возмущение мировой общественности и добиться вмешательства в ситуацию ВВС международной коалиции во главе с США.

«Джебхат ан-Нусра» под Дамаском устроила провокацию с химическим оружием

#сирия #иг #дамаск #игил #джебхат ан-нусра
Алексей Громов
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