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Политика
ЦИК дала оценку организации «предвыборных» штабов Навального
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ЦИК дала оценку организации «предвыборных» штабов Навального

17:07  23 Июня 2017
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ЦИК: «Предвыборные» штабы Навального находятся вне регулирования закона

Москва, 23 июня. Организация предвыборных штабов для поддержки Алексея Навального как кандидата в президенты выходит за рамки избирательной кампании и находится вне регулирования закона. Такое заявление сделали в Центральной избирательной комиссии. 

В сообщении ЦИК подчеркивается, что официальная избирательная кампания в России еще не началась; выдвижение кандидатов будет проходить только с декабря 2017 года. 

Ввиду этого организация «штабов» для поддержки «кандидата» Навального находится за рамками официальной избирательной кампании и вне регулирования закона о выборах, подчеркнули в ЦИК. 

#навальный #цик
Владимир Багров
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