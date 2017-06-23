ЦИК дала оценку организации «предвыборных» штабов Навального

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Москва, 23 июня. Организация предвыборных штабов для поддержки Алексея Навального как кандидата в президенты выходит за рамки избирательной кампании и находится вне регулирования закона. Такое заявление сделали в Центральной избирательной комиссии.

В сообщении ЦИК подчеркивается, что официальная избирательная кампания в России еще не началась; выдвижение кандидатов будет проходить только с декабря 2017 года.

Ввиду этого организация «штабов» для поддержки «кандидата» Навального находится за рамками официальной избирательной кампании и вне регулирования закона о выборах, подчеркнули в ЦИК.