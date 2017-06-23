Спасая родных, спасаю мир: кинопроект России и Сирии «Пальмира» — ответ на боль всей планеты

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Российский режиссер Иван Болотников намерен снять фильм «Пальмира», основанный на реальной истории. Об этом заявил сам режиссер во время Шанхайского международного кинофестиваля.

«Мой следующий проект называется «Пальмира», и он будет сниматься в Сирии. Это будет российско-сирийская история, хотя проект международный и в нем примут участие разные страны», — говорит Болотников.

Созданием «Пальмиры» займутся российская компания «Пролайн-медиа» и сирийская студия Shaghaf. Уже этой осенью несколько членов съемочной группы отправятся в в Сирию, где займутся поисками региона и и определят конкретную местность, в которой работа над фильмом будет проходить относительно безопасно. При этом Болотников подчеркивает, что съемки картины обязательно должны проводиться на территории Сирийской Арабской Республики, поскольку только в этом случае зритель будет верить происходящему на экране.

В основе фильма, по утверждениям Болотникова, лежит реальная история о дагестанском враче, супруга которого вместе с детьми сбегает в Сирию и вступает в ряды запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Дальше сюжет строится на том, что главному герою приходится нелегально пересекать границу и искать свою семью в стране, где бушует война.

«Мне показалась эта история интересной. Это реальная история, и я взял ее за основу. Девиз картины — «Спасая родных, спасаю мир», — заключил режиссер.

По предварительным оценкам, фильм должен выйти в прокат в 2019 году. Основная часть съемок будет проводиться зимой и весной следующего года. По словам режиссера, в картине должен быть задействован многонациональный состав актеров. В настоящее время проходит процесс отбора кандидатов на главную роль.

Стоит отметить, что работа над фильмом только началась, но уже сейчас возник курьезный момент: авторы картины планировали пригласить на главную роль испанского актера Хавьера Бардема. Однако с трудом верится, что знаменитый испанец сможет в полной мере раскрыть нюансы дагестанского характера. Кроме этого, 48-летний актер не очень похож на россиянина.

По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по обороне Юрия Швыткина, новый фильм Болотникова будет играть очень важную роль в воспитании патриотических чувств у российского молодежи.

«Актуальность фильма очень велика — борьба с терроризмом и спасение своих родных. У нас уже много примеров мужества и героизма, которые проявляют наши военнослужащие в Сирии. Не так давно 16 бойцов сил специальных операций длительное время сдерживали атаку 300 боевиков ИГИЛ*. Еще один пример — Александр Прохоренко, который не захотел мириться с пленом и казнью и, окруженный врагом, вызвал огонь на себя. Поэтому я думаю, что фильм станет очень полезным для нашего общества, станет неким триггером повышения патриотизма», — говорит депутат, напоминая о подвиге российских силовиков, которые на протяжении двух дней сдерживали атаку 300 боевиков ИГИЛ в сирийской провинции Алеппо. 24 мая президент России Владимир Путин лично вручил им высокие государственные награды.

Еще одной важной темой, которую поднимает в своей работе режиссер, является поступок супруги главного героя. Как говорит народный избранник, в настоящее время в рядах радикальных исламистов воюет чуть больше 3,5 тыс. россиян.

«Фильм рассчитан не только на нашего, российского зрителя: важная тема поднимается и в отношении стран СНГ. В настоящее время ведутся переговоры о переброске в Сирию контингента казахстанских и киргизских подразделений, которые тоже, к великому сожалению, подвержены той же проблеме — их граждане воюют на стороне ИГИЛ. И картина сможет в полной мере раскрыть этот вопрос», — заключает Швыткин.

Напомним, фильм Ивана Болотникова «Хармс» принимает участие в основной конкурсной программе открывшегося 17 июня XX Шанхайского международного кинофестиваля и претендует на «Золотой кубок».

Для справки

Пальмира — древний сирийский город, который находился под контролем террористов ИГИЛ с мая 2015 года. Он был освобожден от боевиков весной 2016 года, однако в декабре радикалам снова удалось взять его под контроль. 2 марта 2017 года правительственная армия Сирии вновь сумела отбить Пальмиру.

За то время, пока террористы контролировали Тадмор (арабское название Пальмиры), был нанесен непоправимый ущерб для наследия всей культуры человечества: были уничтожены античные храмы Бэла и Баалшамина, триумфальная арка, статуя льва Аллат, три погребальных башни. Боевики разграбили национальный музей. В настоящее время власти страны прорабатывают вопрос восстановления утраченного культурного наследия.

* Организация запрещена на территории РФ.