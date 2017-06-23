Спасая родных, спасаю мир: кинопроект России и Сирии «Пальмира» — ответ на боль всей планеты
Российский режиссер Иван Болотников намерен снять фильм «Пальмира», основанный на реальной истории. Об этом заявил сам режиссер во время Шанхайского международного кинофестиваля.
«Мой следующий проект называется «Пальмира», и он будет сниматься в Сирии. Это будет российско-сирийская история, хотя проект международный и в нем примут участие разные страны», — говорит Болотников.
Созданием «Пальмиры» займутся российская компания «Пролайн-медиа» и сирийская студия Shaghaf. Уже этой осенью несколько членов съемочной группы отправятся в в Сирию, где займутся поисками региона и и определят конкретную местность, в которой работа над фильмом будет проходить относительно безопасно. При этом Болотников подчеркивает, что съемки картины обязательно должны проводиться на территории Сирийской Арабской Республики, поскольку только в этом случае зритель будет верить происходящему на экране.
В основе фильма, по утверждениям Болотникова, лежит реальная история о дагестанском враче, супруга которого вместе с детьми сбегает в Сирию и вступает в ряды запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Дальше сюжет строится на том, что главному герою приходится нелегально пересекать границу и искать свою семью в стране, где бушует война.
«Мне показалась эта история интересной. Это реальная история, и я взял ее за основу. Девиз картины — «Спасая родных, спасаю мир», — заключил режиссер.
По предварительным оценкам, фильм должен выйти в прокат в 2019 году. Основная часть съемок будет проводиться зимой и весной следующего года. По словам режиссера, в картине должен быть задействован многонациональный состав актеров. В настоящее время проходит процесс отбора кандидатов на главную роль.
Стоит отметить, что работа над фильмом только началась, но уже сейчас возник курьезный момент: авторы картины планировали пригласить на главную роль испанского актера Хавьера Бардема. Однако с трудом верится, что знаменитый испанец сможет в полной мере раскрыть нюансы дагестанского характера. Кроме этого, 48-летний актер не очень похож на россиянина.
По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по обороне Юрия Швыткина, новый фильм Болотникова будет играть очень важную роль в воспитании патриотических чувств у российского молодежи.
«Актуальность фильма очень велика — борьба с терроризмом и спасение своих родных. У нас уже много примеров мужества и героизма, которые проявляют наши военнослужащие в Сирии. Не так давно 16 бойцов сил специальных операций длительное время сдерживали атаку 300 боевиков ИГИЛ*. Еще один пример — Александр Прохоренко, который не захотел мириться с пленом и казнью и, окруженный врагом, вызвал огонь на себя. Поэтому я думаю, что фильм станет очень полезным для нашего общества, станет неким триггером повышения патриотизма», — говорит депутат, напоминая о подвиге российских силовиков, которые на протяжении двух дней сдерживали атаку 300 боевиков ИГИЛ в сирийской провинции Алеппо. 24 мая президент России Владимир Путин лично вручил им высокие государственные награды.
Еще одной важной темой, которую поднимает в своей работе режиссер, является поступок супруги главного героя. Как говорит народный избранник, в настоящее время в рядах радикальных исламистов воюет чуть больше 3,5 тыс. россиян.
«Фильм рассчитан не только на нашего, российского зрителя: важная тема поднимается и в отношении стран СНГ. В настоящее время ведутся переговоры о переброске в Сирию контингента казахстанских и киргизских подразделений, которые тоже, к великому сожалению, подвержены той же проблеме — их граждане воюют на стороне ИГИЛ. И картина сможет в полной мере раскрыть этот вопрос», — заключает Швыткин.
Напомним, фильм Ивана Болотникова «Хармс» принимает участие в основной конкурсной программе открывшегося 17 июня XX Шанхайского международного кинофестиваля и претендует на «Золотой кубок».
Для справки
Пальмира — древний сирийский город, который находился под контролем террористов ИГИЛ с мая 2015 года. Он был освобожден от боевиков весной 2016 года, однако в декабре радикалам снова удалось взять его под контроль. 2 марта 2017 года правительственная армия Сирии вновь сумела отбить Пальмиру.
За то время, пока террористы контролировали Тадмор (арабское название Пальмиры), был нанесен непоправимый ущерб для наследия всей культуры человечества: были уничтожены античные храмы Бэла и Баалшамина, триумфальная арка, статуя льва Аллат, три погребальных башни. Боевики разграбили национальный музей. В настоящее время власти страны прорабатывают вопрос восстановления утраченного культурного наследия.
* Организация запрещена на территории РФ.