Много визгу, мало шерсти: США хотят разменять Украину на Германию с Францией

В Избранное

Скопировать

Не успел Петр Порошенко вернуться из-за океана на историческую родину, как тут же поползли вести о разных больших и грядущих изменениях в «незалежной» политике: от досрочных парламентских выборов до отставки правительства Владимира Гройсмана и импичмента президента Украины. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Междуморье или Троеморье?

Незадолго до «фантастического» визита главы киевской хунты в США уже приходилось говорить о том, что украинский вопрос не имеет самостоятельного значения, одновременно являясь ключевым звеном для российско-американских отношений. Но, как выяснилось, и для американо-европейских тоже. Дело в том, что 6-8 июля Дональду Трампу предстоит второй большой зарубежный визит. Он посетит гамбургскую встречу «Большой двадцатки», а до того нагрянет в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и примет участие в саммите Междуморья (Адриатика — Балтика — Черное море) с участием лидеров Австрии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии.

Инициаторы данного проекта не скрывают, что в перспективе хотели бы дополнить его также Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной, создав тем самым «геополитическую силу», способную, с одной стороны, «противостоять российской агрессии», а с другой значительно «подвинуть традиционно борющихся за право называться супердержавой Германию, Францию и Великобританию».

Такая «федерация восточно-славянских народов», если посмотреть на состав ее участников, имеет своим прообразом не столько Речь Посполитую времен расцвета и одноименный проект Юзефа Пилсудского в первой половине прошлого века, сколько Австро-Венгрию Габсбургов при поддержке Ватикана. Разумеется, в расширенном варианте.

И если польско-украино-прибалтийский извод «Междуморья» своим фронтом действительно развернут против России, то австро-венгро-чешский, который предпочитают именовать «Троеморьем» и к которому наверняка присоединятся также Хорватия вместе со Словенией, — напротив, должен бить по франко-германскому альянсу, создавая политический противовес «старой Европе». Он пока находится в рамках Евросоюза, но готов в любой момент выйти за эти рамки.

Понятно, что приезд Трампа в Варшаву является заявлением США о поддержке данного проекта. А его встречи с Порошенко и Дудой могут рассматриваться как попытка развернуть некоторые ключевые фигуры между Россией и Европой в нужную сторону, по-новому расставив акценты.

Предложение, от которого нужно отказаться

Не секрет, что наибольший ущерб от режима антироссийских санкций, введенного «коллективным Западом», понесли и продолжают нести государства Евросоюза, так и не получившие в качестве компенсации обещанную им «шкуру русского медведя». И даже со «шкурой украинской свиньи» все получилось не так гладко: «много визгу, мало шерсти», как отметил однажды Владимир Путин.

Приплюсуйте к этому вывезенных в ту же «старую Европу» полтора, а то и два с лишним миллиона беженцев с Ближнего Востока (в основном, мужчин призывного возраста, которым, видимо, предназначались рабочие места в армиях гибридной войны против России) — и вы получите полную картину франко-германского «счастья». А спросить не с кого, Дональд Трамп — не Хиллари Клинтон, он клятв продолжать дело Барака Обамы никому не давал, даже наоборот.

Берлин и Париж оказались в очень опасной и практически безвыходной ситуации. Поскольку равноправные отношения с Москвой разрушены и, по большому счету, восстановлению в ближайшее время не подлежат, в Вашингтоне от них отвернулись, а Лондон отошел в сторонку и старательно делает вид, что занят своими внутриполитическими проблемами.

Было бы странным, не попытайся в этой ситуации новая администрация Белого дома использовать Украину как разменную фигуру для отделения «старой Европы» от России санитарным кордоном Междуморья/Троеморья. С какой целью? Это понятно: другой «ликвидности» в нужных объемах быстро раздобыть оказалось негде, а она критически важна для сохранения «империи доллара». Поэтому «под полой» предложить России часть нынешней Украины в обмен на согласие Москвы с объединением Восточной Европы под американским контролем и «раздербанивание» Германии с Францией — это в глазах американских геостратегов «предложение, от которого нельзя отказаться». Впрочем, в Кремле по этому поводу наверняка есть иное, альтернативное мнение.