Правительство США оплатит обучение журналистов «Голоса Америки» работе в соцсетях

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Вашингтон, 23 июня. Правительство США направит средства на обучение сотрудников ИА «Голос Америки» работе в соцсетях. Это следует из документов Совета управляющих по вопросам вещания США (BBG).

Как стало известно RT, BBG ищет специалистов, которые обучили бы сотрудников информационного агентства тонкостям работы в социальных медиа. Журналистов обучат, в частности, созданию видеороликов и ведению онлайн-трансляций в YouTube и Instagram. Также им объяснят, как собирать аудиторию в различных соцсетях.

Отметим, что у «Голоса Америки» в соцсетях есть аккаунты для русскоязычных граждан, однако они не могут похвастаться большой популярностью. Более того, с 2012 по 2016 годы количество россиян, доверяющих информации этого агентства, снизилось на 24,7%.