Два показательных ареста. Колонка Руслана Мармазова

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22 июня без объявления войны, подло и вероломно нацистская Украина напала на «Страну». Есть такое интернет-издание «Страна.ua», которое у нынешнего киевского режима, что кость в горле или гвоздь в филейной части.

Пух депутатского рыльца

Больно уж там любознательные журналисты. Нет, чтобы в едином порыве радоваться победам майданных идеалов, или «безвизу», или фотосессии Петра Порошенко под забором Белого дома. Так нет же, они все норовят вытащить на свет божий компромат на деятелей современной Украины. А те, как назло, поводы для разоблачений дают буквально вагонами.

На «Страну» и ее главного редактора Игоря Гужву давили давно и системно. Кто давил? Так украинские, с позволения сказать, правоохранители. В последнее время они поднаторели в борьбе с инакомыслящими.

Вот только в данном случае и запугать журналистов не получилось, и «пришить» что-либо незаконное тоже не удалось. Поэтому решили не ждать милостей от природы. Не особо мудрствуя, соорудили дело о вымогательстве. Топорно, к слову сказать. Якобы Гужва требовал у некоего депутата Верховной рады деньги за то, чтобы (внимание!) не размещать на сайте компрометирующие «народного избранника» материалы.

Ну, не прелесть? То, что депутатское рыльце наверняка в пуху, уже даже никого и не удивляет. Общее место, что ли. Кстати, выдвигая обозначенное обвинение против Гужвы, прокуратура (или полиция, или СБУ, там же толком не поймешь, кто состряпал провокацию) прямо это подтверждает. Кстати, безумно интересно, а что за материалы такие? Которые «Страна» как бы не опубликовала… Надеюсь, в ходе следствия они будут обнародованы.

Боевые тарантасы украинской политики

Теперь скажу, почему я не верю в то, что Гужва вымогал деньги. Прежде всего, потому что знаком с ним с прошлого тысячелетия. Когда-то мы начинали в Донецке в замечательной газете «Весть». Потом наши пути разошлись. Но связь мы постоянно поддерживали.

Не то, чтобы прямо в режиме онлайн. Но, когда была возможность, встречались, обсуждали творческие планы. Когда Игорь задумывал «Страну», пожалуй, я узнал об этом одним из первых. Идея мне показалась отличной. Дальнейшее развитие проекта подтвердило правильность выбранного Гужвой направления.

Так вот, поскольку Игоря я знаю больше 20 лет, скажу вам, что он слишком умный, по-хорошему хитрый, продуманный, осторожный человек, чтобы заниматься вымогательством. Вот не его это.

Тем более, зная, что издание находится «под колпаком» у властей, которые только и мечтают, чтобы подставить политического оппонента и разделаться с ним. И уж самое последнее, что могло прийти в голову журналисту, так это пытаться сбить деньги с депутата, еще и представляющего шайку «боевого тарантаса» украинской политики радикала Олега Ляшко. С позиций простой человеческой логики — это полнейший абсурд.

Но те, кто выстраивал, причем еще раз подчеркну, бездарно и дилетантски, провокацию, за образец взяли свои собственные поведенческие стандарты. Украина сейчас до такой степени прогнила и погрязла в коррупции и беззаконии, что там уже сложно представлять, что кто-то может зарабатывать не вымогательством. А, например, просто журналистским трудом.

Инакомыслие и хмельные фантазии

Замечателен и информационный фон, который возник вокруг задержания Гужвы. Верные «генеральной линии» правящей верхушки СМИ удивительно единодушно стали толковать, мол, так ему и надо клеветнику бессовестному и кремлевскому наймиту. В агенты-то Кремля сейчас на Украине записывают любого, кто отказывается видеть нимбы над Порошенко и компанией и лобызать взасос портрет Бандеры. С этим все понятно. А вот что касается вранья или, как любят говорить в малороссийских хуторах, брехни, то здесь как раз накладочка выходит.

«Страна» если уж выкладывала на своих страницах какое-нибудь скандалище, то всегда делала это исключительно доказательно. С документами, фотографиями, аудиозаписями. Вот это больше всего и бесит власти. Мало того, что все поганое нутро киевского режима на всеобщее обозрение выставлено, так еще и квалифицировано с бронированной аргументацией.

Вы, вероятно, слышали, что строят на Украине? Во всяком случае, декларируют такое строительство… Европейскую демократическую державу! Стало быть, за ложные сведения должны бы к суду привлекать, чтобы цивилизованно было. «Страну» и ее авторов, насколько я знаю, почему-то не привлекали. Потому как крыть нечем. Вот и придумали другой подходец. Да, беспредельный… А что поделать, если иначе не выходит?

Вообще, если бы мы хотя бы на секунду могли допустить, что на Украине действительно пытаются создать демократию западного образца, то пришлось бы констатировать, что издания, подобные «Стране», и журналисты вроде Игоря Гужвы нужны ей как воздух. Свободная, бескомпромиссная, злая даже журналистика — это же непременный атрибут демократии или нет?

Но вольная пресса сегодня на Украине существует только в хмельных фантазиях ее президента, и только. «Страна» — чуть ли не единственное издание, пишущее о том, о чем другие молчат. Наезд на сайт и задержание главного редактора — момент показательный, вопиющий. Киев недвусмысленно дает понять, как будет и впредь расправляться с инакомыслящими.

По заказу киевского режима

А несколько дней раньше еще один человек был лишен свободы. Что тоже дало повод для серьезных размышлений. В Ялте, в российском Крыму (!) по запросу Украины (!) задержан Вадим Погодин, ополченец ДНР (!). Ему грозит передача украинской стороне.

Это еще что такое? Мало того, что из России за нарушения миграционного учета выдворяются в нацистскую Украину активные сторонники «Русского мира» и участники сопротивления в Донбассе, теперь Киев еще и через Интерпол будет заказывать тех, кого ждут в застенках СБУ? Поименно, так сказать… И только, ради Бога, не надо рассказывать, что для таких действий есть некие законные основания. Не может быть законом то, что наносит удар по имиджу России.

Кстати, а как планируют передавать Погодина украинской стороне? Переведут через Чонгар? И еще вопрос. Украинские нацистские организации, наподобие «Правого сектора»* (запрещена в России), они ведь запрещены в РФ, правильно? А чего бы России через Интерпол не запросить Украину передать главарей этих формирований? И очень любопытно, как на такой запрос отреагирует Киев?

* Организация запрещена на территории РФ.