Екатеринбуржцы на сутки застряли в аэропорту Вьетнама

В Избранное

Скопировать

Ханой, 23 июня. Авиаперевозчик Azur Air задерживает рейс из Вьетнама на сутки, туристы из Екатеринбурга будут ждать вылета до ночи 24 июня.

Туристы из Екатеринбурга, которые находились на отдыхе во Вьетнаме, не смогут вовремя вернуться из отпусков – перевозчик Azur Air на сутки задержал рейс. Известно, что в ночь на 23 июня жители Свердловской области должны были вылететь из вьетнамского Нячанга в Кольцово. Согласно данным онлайн-табло, рейс ZF-9644 задержан на 24 часа из-за позднего прибытия самолета в пункт отправления, пишет Ura.ru.