Озеров: Успешное наступление на Ракку свидетельствует о смерти лидера ИГ
Москва, 23 июня. Успешное наступление на сирийскую Ракку является свидетельством потери террористической организацией «Исламское государство» своего лидера Абу Бакр аль-Багдади, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Озеров указал на косвенное доказательство уничтожения ударом ВКС РФ лидера запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).
«Успешность наступления на Ракку, чего не удавалось добиться давно, говорит о том, что уровень руководства в ИГ* и их активного сопротивления упал, — отметил председатель комитета. — Это свидетельствует о том, что они лишились своего лидера».
Ранее в МИД РФ сообщили, что можно с большой долей вероятности говорить о том, что лидер «Исламского государства» был ликвидирован.
* Организация запрещена на территории РФ.