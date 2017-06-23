Володин предложил депутатам Госдумы провести слушания по введению курортного сбора

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Москва, 23 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам провести слушания по законопроекту о введении курортного сбора, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что касается сбора, он должен быть всем понятен как источник финансирования конкретного курорта. Мы исходим из того, что президент сказал: закон должен иметь прямое, а не отсылочное действие. Коллеги, давайте определимся, чтобы прошли по этому вопросу слушания. И ко второму чтению нужно выйти со сбалансированной позицией», — заявил Володин.

Согласно законопроекту, курортный сбор вводится как эксперимент. По словам авторов, он направлен на создание благоприятных условий курортной инфраструктуре. Документом определяются полномочия субъектов, на уровне которых будет устанавливаться размер курортного сбора — не более 100 рублей. Целью введения курортного сбора является строительство и поддержка инфраструктуры. Авторы подчеркнули, что законопроект не потребует дополнительных затрат из бюджета.