Финал Лиги чемпионов может состояться в Петербурге

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Санкт-Петербург, 23 июня. Власти Петербурга могут подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом в пятницу заявил глава комитета по физической культуры и спорту администрации Петербурга Павел Белов.

«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого», — подчеркнул он.

Напомним, что в 2017 году Петербург стал местом проведения четырех матчей Кубка конфедераций, а в 2018 году ему предстоит принять матчи чемпионата мира.