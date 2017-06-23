Путин посмотрит результаты реконструкции «Артека»

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Симферополь, 23 июня. Детский центр «Артек» готовится к визиту важного гостя. Завтра его посетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства лично проинспектирует ход строительства лагеря «Солнечный» и оценит качество работ по реконструкции объектов центра. Кроме того, он примет участие в церемонии открытия новой смены.

Этот заезд будет посвящен американке Саманте Смит, которая была, пожалуй, самой известной иностранкой в СССР. В разгар холодной войны она написала письмо генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову, попросив его не допустить ядерной войны.

Девочку в 1983 году пригласили в Советский Союз, где в то время не было ни одного человека, который бы не знал юную Саманту, ставшую настоящим символом мира.

Посещала она и знаменитый «Артек». Сегодня он является самым крупным детским лагерем в мире и лучшим в России.