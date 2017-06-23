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Новости Сирии
«Хезболла» намерена зачистить от ИГ участок границы Сирии и Ирака около КПП Ат-Танф
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«Хезболла» намерена зачистить от ИГ участок границы Сирии и Ирака около КПП Ат-Танф

16:02  23 Июня 2017
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«Хезболла» намерена зачистить от ИГ участок границы Сирии и Ирака около КПП Ат-Танф

Ат-Танф, 23 июня. Боевики «Исламского государства»* совершили нападение на военную базу около пограничного пункта Ат-Танф.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) захватили иракскую военную базу рядом с сирийской границей. Нападение было совершено около пограничного перехода Ат-Танф, занятого американскими спецназовцами.

Отмечается, что данное нападение имеет серьезное стратегическое значение. Игиловцы стремятся перерезать недавно восстановленное прямое сообщение между Багдадом и Дамаском. Кроме того по этому маршруту «Хезболла» получает снабжение из Ирана. В ближайшее время ливанскому движению необходимо обезопасить маршрут поставок, считают военные эксперты.

«Хезболла» намерена зачистить от ИГ участок границы Сирии и Ирака около КПП Ат-Танф

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #ирак #хезболла #ат-танф
Алексей Громов
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