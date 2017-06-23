Ивана Трамп разгневала Земана отказом стать послом США в Чехии

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Прага, 23 июня. Экс-супруга президента США Ивана Трамп не планирует занимать пост американского посла в Чехии, сообщила газета Lidove noviny, ссылаясь на заявление лидера Чехии Милоша Земана.

Первая супруга 45-го президента США Ивана Трамп, которая по национальности является чешкой, некоторое время активно добивалась поста посла в Чехии и даже заручилась поддержкой президента Милоша Земана. 21 июня она донесла до сведения чешского лидера, что больше не претендует на позицию дипломата.

«Я был попросту разъярен», — приводит местная газета слова Земана. Он также сказал экс-супруге Трампа, что она «трусливо уходит от ответственности», которую должна чувствовать по отношению к своей родине. Пражский град воздержался от комментариев относительно встречи Земана и Иваны Трампы, а пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек назвал визит «кратким и незапланированным».