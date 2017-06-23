Медведев: Третья взлетно-посадочная полоса «Шереметьево» появится к ЧМ-2018

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Москва, 23 июня. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что третья взлетно-посадочная полоса аэропорта «Шереметьево» будет введена к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Премьер-министр также рассказал о подписании распоряжения о выделении земельного участка площадью 200 тысяч квадратных метров под строительство ВПП.

Так, на совещании о развитии московского авиационного узла Медведев отметил, что на новой полосе смогут взлетать и приземляться самолеты практически всех типов, а после ввода в строй инфраструктуры пропускная способность «Шереметьево» существенно увеличится — до 90 взлетно-посадочных операций в час.

Глава кабмина подчеркнул, что даже малейшее отставание в графике недопустимо, поскольку сейчас стоит серьезная задача — ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы к началу чемпионата.

В пятницу глава кабмина посетил строящийся терминал B аэропорта. Генеральный директор «Шереметьево» Михаил Василенко показал Медведеву первый и второй уровни терминала. Гендиректор отметил, что пропускная способность терминала B будет составлять 20 миллионов пассажиров в год.