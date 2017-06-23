СМИ узнали о подготовке в США «цифровой бомбы» для России

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Вашингтон, 23 июня. Перед уходом бывший президент США Барак Обама одобрил размещение в российской инфраструктуре так называемой американской «цифровой бомбы».

Когда бывший президент покидал свой пост, проект кибероружия США находился на стадии разработки. Как передают журналисты The Washington Post, проект называют «цифровым эквивалентом бомбы».

Вашингтон намерен применить это оружие, если почувствует критическое обострение отношений с Россией. Одобрить его применение в настоящее время может только действующий президент США Дональд Трамп.

Предполагается, что это оружие внедряется в важнейшие российские инфраструктурные сети. Разработкой этих «имплантов» занимались сотрудники Агентства национальной безопасности США.

Ранее помощники рекомендовали Трампу во время публичных выступлений и в Twitter как можно меньше касаться темы России.