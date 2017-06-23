Отечественный WhatsApp: Россия способна создать самый безопасный в мире мессенджер

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На закрытой встрече депутатов Госдумы РФ и главы ФСБ Александра Бортникова обсуждался вопрос создания отечественного мессенджера. Равно и в парламенте, и в ФСБ это направление работы считают принципиально важным с точки зрения национальной безопасности.

«Думаю, что потребуется изменение законодательства для внедрения в России своих мессенджеров и развития микросхем. Это очень важно», — цитирует РЕН ТВ слова зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Савельева.

Российский мессенджер

Александр Власов, эксперт в области информационной безопасности, полностью согласен с российскими законодателями.

«Создание российского программного обеспечения и мессенджера — сверхактуальная задача. Это одни из немногих не сырьевых товаров, которые мы можем не только успешно разработать, но и экспортировать за рубеж. Пример «Лаборатории Касперского», «Центра речевых технологий» и других наших компаний показывает, что Россия может создавать вполне конкурентную продукцию в этой сфере», — прежде всего, отметил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

С задачей создания эффективного и безопасного российского мессенджера, считает Власов, лучше всего справятся не государственные структуры, а частный капитал. Российский частный сектор вполне обладает потенциалом для создания мессенджера, который будет работать так же, а, быть может, и более эффективно, чем те же Viber, WhatsApp или Skype. «Все же последний, как мы знаем, также был также разработан российскими программистами», — подчеркивает эксперт.

Если такой мессенджер будет безопасен и будет решать как проблемы пользователей, так и проблемы нацбезопасности, то его распространению и внедрению даже не придется способствовать извне. Изменение российского законодательства здесь будет играть лишь второстепенную роль.

Российское «железо»

Известно, что наряду с компьютерными системами и программным обеспечением на закрытом заседании российского парламента обсуждалось также еще и «железо». Бортников и депутаты ГД отметили важность создания и внедрения в госорганах компьютерных устройств, созданных на базе российских разработок. По мнению Власова, с точки зрения информационной безопасности, эта задача является, может быть, даже еще более важной, чем разработка мессенджера.

Сейчас Россия сильно отстает в этом отношении. Подавляющая часть комплектующих для компьютерного оборудования приходит в страну из-за рубежа. Потому потенциальные недоброжелатели РФ — к примеру, западные спецслужбы — способны проникнуть в российские закрытые системы, используя не только программное обеспечение, но также и сами устройства, на которых оно установлено.

«В 90-е, когда только начиналось развитие сотовых сетей, на рынке еще присутствовали российские коммутаторы, маршрутизаторы и другое телекоммуникационное оборудование. Конечно, оно было собрано из китайских, тайваньских, корейских и японских комплектующих. Тем не менее все это подвергалось тщательным спецпроверкам и собиралось в законченный продукт на основе российских алгоритмов. К сожалению, в 2000-е годы весь этот потенциал был утерян», — поясняет Александр Власов.

Конечно, одним рывком вернуть потерянное не получится. Сейчас российские производители попросту не способны будут конкурировать с такими иностранными компаниями как IBM, Huawei и Cisco.