Эксперты заявили, что полностью заблокировать Telegram в России невозможно

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Москва, 23 июня. Мессенджер Telegram в России заблокировать полностью не удастся. Такое мнение высказали в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сегодня обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с открытым письмом, в котором потребовал предоставить данные компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации, причем потребовал сделать это в кратчайшие сроки. В противном случае, предупредил Жаров, Telegram будет заблокирован на территории России до предоставления таких данных.

Впрочем, в РАЭК считают, что полная блокировка мессенджера невозможна. Добиться некоего эффекта можно разве что планомерной работой и давлением на магазины приложений, в первую очередь, Google Play и AppStore.

«В случае «успеха» перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи (у которых он не стоял уже на момент блокировки)», — сообщили в организации, передает ТАСС.

Кроме того, могут возникнуть проблемы при обновлении.

Telegram идет на шаг впереди Роскомнадзора — мессенджер принял меры для обхода блокировки. Осуществляется обход через поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS 5. Правда, пока эта опция доступна только в Android-версии приложения.