Россия и Белоруссия начали переговоры о признании виз — Лавров

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Москва, 23 июня. Россия и Белоруссия приступили к консультациям по вопросу взаимного признания виз. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, признание виз должно стать первым шагом по реализации соглашения о едином визовом пространстве.