Россия и Белоруссия начали переговоры о признании виз — Лавров

18:26  23 Июня 2017  /обновлено: 18:33  23 Июня 2017
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Россия и Белоруссия начали переговоры о признании виз — Лавров

Москва, 23 июня. Россия и Белоруссия приступили к консультациям по вопросу взаимного признания виз. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, признание виз должно стать первым шагом по реализации соглашения о едином визовом пространстве.

«Это будет требовать каких-то экспертных консультаций, которые мы сейчас начинаем, но по достижению договоренностей мы серьезно продвинемся к формированию не только единого миграционного, но и единого визового пространства», — отметил Лавров.

Автор: Геннадий Плющев
#лавров
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