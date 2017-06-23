Россия и Белоруссия начали переговоры о признании виз — Лавров
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Москва, 23 июня. Россия и Белоруссия приступили к консультациям по вопросу взаимного признания виз. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, признание виз должно стать первым шагом по реализации соглашения о едином визовом пространстве.
«Это будет требовать каких-то экспертных консультаций, которые мы сейчас начинаем, но по достижению договоренностей мы серьезно продвинемся к формированию не только единого миграционного, но и единого визового пространства», — отметил Лавров.