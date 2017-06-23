Михалков удивил ММКФ страстными объятьями с Орнеллой Мути

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Москва, 23 июня. На открытии Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков позировал перед фотокамерами со своей давней подругой Орнеллой Мути. При этом Михалков не стеснялся своих чувств и нежно обнимал актрису за плечи, сообщает «Дни.ру».

Столь открытое проявление чувств Михалкова к Мути объяснимо их старой дружбой. Кроме того, в нынешнем году Орнелла Мути была приглашена на фестиваль в качестве члена жюри. Среди других высоких гостей в состав жюри Московского Международного кинофестиваля вошли продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, испанский режиссер и сценарист Альберт Серра, а также иранский режиссер Реза Миркарими.