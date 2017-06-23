Дуров: После блокировки Telegram переписки чиновников попадут под контроль США

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Москва, 23 июня. Основатель Telegram Павел Дуров увидел в претензиях Роскомнадзора, пригрозившего заблокировать мессенджер, признаки саботажа государственных интересов.

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, после блокировки Telegram переписки российских чиновников и другие «чувствительные данные» перейдут через WhatsApp/Viber в подконтрольные США облака Apple iCloud/Google Drive. В связи с этим Дуров задался вопросом, какой смысл в обращении к нему Роскомнадзора с точки зрения национальной безопасности страны.

«Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — отметил он.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров направил письмо Дурову с требованием прислать анкету в ведомство для включения в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа Жаров пригрозил блокировкой мессенджера на территории страны.

Добавим, на встрече депутатов Госдумы с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым поднимался вопрос создания отечественных мессенджеров. Собеседники отмечали, что важным аспектом этого вопроса является кибербезопасность, передает РЕН ТВ.