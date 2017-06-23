Никаких оснований для милосердия: Пхеньян счел загадкой смерть студента из США

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Пхеньян, 23 июня. Власти КНДР опровергли обвинения в жестоком обращении со студентом из США Отто Уормбиром, который больше года находился в северокорейской тюрьме, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин заявил ранее о нарушениях прав человека в КНДР в связи со смертью американского студента Отто Уормбира и раскритиковал Пхеньян. По словам медиков, студент перенес неврологическую травму, однако ее причины неизвестны. Власти Северной Кореи заявили, что смерть американского студента стала для них загадкой.

Родственникам в США сообщили, что молодой человек находился в коме с тех пор, как ему вынесли приговор на срок 15 лет лишения свободы по делу о краже пропагандистского плаката в марте прошлого года. Через 15 месяцев с момента заключения студент был перевезен в США в состоянии комы, 19 июня родные Уормбира сообщили о его кончине, пишет RT.