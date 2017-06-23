Юные петербуржцы отправили Путину послание в бутылке  

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Санкт-Петербург, 23 июня. Необычным способом связи решили воспользоваться юные петербуржцы, чтобы пожаловаться президенту России Владимиру Путину на весьма унылое положение детского кино в стране.

Они написали ему послание, которое запечатали в бутылку и пустили по реке Вуокса. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Школьники, озабоченные судьбой отечественного детского кинематографа, просят выделять не него побольше денег.

Внутрь бутылки они положили и сим-карту, которая позволит следить за передвижением послания. Они предлагают всем, кто обнаружит сосуд, оставлять в нем свои обращения к Путину и отправлять снова в воду.