Новый BMW X3 покажут 26 июня в США

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Берлин, 23 июня. Немецкий автоконцерн BMW 23 июня презентует новый кроссовер BMW X3. Демонстрация будет проходить на заводе в американском городе Спартанбург (Южная Каролина), где планируется производить новинку.

Машина будет выпускаться только с задним приводом. Автомобиль оборудуют 4-х и 6-циллиндровыми двигателями мощностью в 320 и 360 лошадиных сил, а также модифицированным шасси CLAR, который применяется в машинах пятой и седьмой серии. По словам конструкторов, автомобиль увеличится в размерах, однако при этом станет легче своего предшественника. В России кроссовер будет стоить от 2,8 млн рублей.