«Восточное партнерство» превращается в антироссийское — Лавров
Москва, 23 июня. Программу «Восточное партнерство» хотят превратить в антироссийскую затею. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ.
По его словам, Россия неоднократно говорила партнерам, в том числе из Белоруссии и Евросоюза, что не хотела бы, чтобы программа «Восточное партнерство», направленная ЕС на сближение с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной, ставила так называемые фокусные страны перед ложным выбором.
Лавров подчеркнул, что Москва была с самого начала готова сотрудничать с «Восточным партнерством» и предлагала Брюсселю поискать проекты, которые предусматривали бы участие России.
«С тех пор мало, чего получилось, к сожалению. Но мы не делали из этого трагедию, хотя мы знаем, как кое-кто хочет этот, в принципе, нацеленный на достижение полезных результатов процесс опять превратить в антироссийскую некую затею», — отметил министр.