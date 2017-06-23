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Москва, 23 июня. Программу «Восточное партнерство» хотят превратить в антироссийскую затею. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ.

По его словам, Россия неоднократно говорила партнерам, в том числе из Белоруссии и Евросоюза, что не хотела бы, чтобы программа «Восточное партнерство», направленная ЕС на сближение с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной, ставила так называемые фокусные страны перед ложным выбором.

Лавров подчеркнул, что Москва была с самого начала готова сотрудничать с «Восточным партнерством» и предлагала Брюсселю поискать проекты, которые предусматривали бы участие России.