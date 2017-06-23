Лавров объяснил, чего добивается НАТО на постсоветском пространстве

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Москва, 23 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы НАТО всегда были нацелены на освоение свободного геополитического пространства.

«Натовские планы никогда не менялись и с разной степенью интенсивности были нацелены на то, чтобы жадно осваивать то геополитическое пространство, которое, как они считали, оказалось «бесхозным» после распада Советского Союза», — заявил глава российской дипломатии в интервью белорусским СМИ.

Добавим, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу констатировал тенденцию к ухудшению ситуации у западных границ России из-за роста военной активности НАТО в странах Балтии. По его мнению, западные партнеры демонстрируют откровенное нежелание отказаться от антироссийского курса.