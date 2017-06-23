Лавров объяснил, чего добивается НАТО на постсоветском пространстве
Москва, 23 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы НАТО всегда были нацелены на освоение свободного геополитического пространства.
«Натовские планы никогда не менялись и с разной степенью интенсивности были нацелены на то, чтобы жадно осваивать то геополитическое пространство, которое, как они считали, оказалось «бесхозным» после распада Советского Союза», — заявил глава российской дипломатии в интервью белорусским СМИ.
Добавим, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу констатировал тенденцию к ухудшению ситуации у западных границ России из-за роста военной активности НАТО в странах Балтии. По его мнению, западные партнеры демонстрируют откровенное нежелание отказаться от антироссийского курса.