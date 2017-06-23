Обрушение на шахте в Коми обернулось уголовным делом
Сыктывкар, 23 июня. По факту происшествия на шахте АО «Интауголь» возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В настоящее время следствие решает вопросы, связанные с изучением и изъятием документации. По окончании аварийно-спасательных работ будет проведен осмотр места происшествия, а также назначены необходимые судебные экспертизы, сообщается на сайте СК РФ.
Напомним, обрушение породы произошло при выполнении работ на участке шахты «Интинская» в республике Коми. В результате погиб горняк 1975 года рождения, травмы различной степени тяжести получили два шахтера.