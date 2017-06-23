Обрушение на шахте в Коми обернулось уголовным делом

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Сыктывкар, 23 июня. По факту происшествия на шахте АО «Интауголь» возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время следствие решает вопросы, связанные с изучением и изъятием документации. По окончании аварийно-спасательных работ будет проведен осмотр места происшествия, а также назначены необходимые судебные экспертизы, сообщается на сайте СК РФ.

Напомним, обрушение породы произошло при выполнении работ на участке шахты «Интинская» в республике Коми. В результате погиб горняк 1975 года рождения, травмы различной степени тяжести получили два шахтера.