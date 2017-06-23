Россия предложила США решать украинские вопросы в двустороннем порядке

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Москва, 23 июня. Москва предложила Вашингтону возобновить двусторонний канал контактов по Украине, однако пока не получила ответа на это предложение. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров во время интервью белорусским СМИ в честь 25-летнего юбилея установления дипотношений напомнил, что двусторонний канал между Россией и США существовал на уровне представителей госдепартамента и администрации президента РФ. Кроме того, подобные контакты существовали у американцев с Парижем, Берлином и Киевом.

Российский министр отметил, что во время встреч со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в апреле в Москве и в мае в Вашингтоне, а также при встрече с президентом США Донеальдом Трампом, российская сторона подтвердила готовность возобновить этот двусторонний канал, если Белый дом сочтет это нужным.