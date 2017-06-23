Лавров объяснил, почему попытки Киева контролировать Донбасс противоправны

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Москва, 23 июня. Попытки Киева контролировать Донбасс являются противоправными, так как украинское руководство по-прежнему не выполняет минские соглашения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что Киев должен гарантировать жителям Донбасса особый статус, амнистию и выборы, которые предусмотрены минскими соглашениями. Он подчеркнул, что эти гарантии неотъемлемы и «должны действительно отражать волю проживающих на этих территориях людей».

Российский министр также осудил попытки Киев контролировать Донбасс без выполнения минских соглашений.

«Это противоправно, потому что минские договоренности были утверждены СБ ООН и они предполагают решения всех вопросов политических реформ — амнистия, закон об особом статусе Донбасса, закрепленный в конституции на постоянной основе, проведение выборов под контролем ОБСЕ — прежде чем Киев установит полный контроль над этим регионом», — пояснил глава внешнеполитического ведомства России.

Ранее в ЛНР заявили, что за минувшую неделю украинские силовики выпустили по территории республики 1200 боеприпасов.